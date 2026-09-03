Ген.-майор Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 готови пилоти за F-16

Трябва ни втора ескадрила с различни самолети, обясни командирът на ВВС

"До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. До април догодина ще са 15. Всичко върви по план и това, което зависи от нас, го правим", това увери в сутрешния блок на БНТ командирът на българските Военновъздушни сили генерал-майор Николай Русев.

По думите му закъснението на втората партида самолети не зависи от нас, но той е разговарял на високо ниво по този въпрос и смята, че се прави всичко възможно.

"Ние обучаваме пилотите в момента, за 16 самолета трябва да са 32-ма, но ние ще продължим да обучаваме още. Като за начало 32-ма са напълно достатъчни. Смея да кажа, че за дневни дежурства пилотите са готови", каза още той.

Генерал-майор Русев каза, че системата за самозащита и предупреждение на F-16 още не е инсталирана и се очаква към края на следващата година това да бъде направено.

Относно закъснението на вторите F-16, за които стана ясно, че ще се забяват до средата на 2030 г., Русев обясни, че в завода има много поръчки за този самолет и явно "управата леко е надценила възможностите си".

Той потвърди тезата си, че една ескадрила самолети не е достатъчна. "Дори и най-малките западноевропейски държави имат десетки изтребители. Дали втората ескадрила ще бъде F16, ще се решава на политическо ниво", каза генерал-майорът.

"Не е трудно да се поддържат две ескадрили, аз съм привърженик, че трябва да има два типа самолети. Ако приземим единия поради технически причини, другият тип самолети остава да лети и да пази въздушното пространство", обясни командирът.

По думите му нальотът за F-16 никак не е малък, а този за МиГ-овете от години е такъв, но "колегите се справят".

"Откакто съм командир във ВВС всички млади колеги летят. Няма млад летателен състав, който да стои на земята. Винаги е давано път на младите и аз се старая да продължа тази традиция. 193 евро е най-голямата сума за летец на изтребител. Постоянно се работи по проблема със заплащането, но хората със сини пагони не влизат при нас за заплащане. Ако разчитаха на него, ние нямаше да имаме хора. Тук не говорим за патриотизъм, а за родолюбие", каза още той.

По думите му България винаги е била предвидим и гъвкав партньор, който изпълнява задълженията си.

Относно американските самолети у нас той каза, че имаме споразумение от 2006 г., което е преподписано през 2016 г. и е безсрочно.