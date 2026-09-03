Извлякоха през прозореца, биха и стригаха 23-годишна край Пазарджик. Тя разпознала бившия си

23-годишно момиче е извлечено през прозореца на колата си край Пазарджик - пребито от двама мъже със скиорски маски, които рязали и косата й. Според потърпевшата Катрин Тачева единият нападател е бившият и приятел Иво, с когото били заедно 2 години и половина, но се разделили през юли. Младата жена била цялата в рани, синини, охлузвания по ребрата, по главата. С разбита и кървяща уста.

На 24 август късно вечерта 23-годишната Катрин Тачева се прибира от дома на баща си в село Хаджиево към Пазарджик, където живее. По пътя решава да спре на място, където се събирали младежи и имало хубава гледка. "И друг път съм спирала. С мои приятели сме ходили и друг път там. Спрях автомобила. Не съм го гасила, работеше. Слушах си музика. 20-25 минути по-късно чух потропване на прозореца ми. В момента, в който се обърнах, прозорецът вече беше на сол. Започнаха да ме дърпат за косата. Да ме подстригват с машинка, с ножица", разказа Катрин Тачева пред Нова телевизия.

Попитана кой счупи прозореца, тя каза: "В първия момент никой не каза нищо. Впоследствие разпознах моя бивш приятел Иво и неговия приятел Мартин. Бяха със скиорски маски. Крият само устата и малко от челото. Повтаряха "долу на земята", "по очи". Такива неща - да си мисля, че едва ли не е грабеж."

Впоследствие Катрин установява, че наистина е имало и грабеж. Взели са и 300 евро.

Катрин имала връзка с Иво Бояджиев около 2 години и половина. Разделили се през юли и твърди, че не се били виждали от тогава.

"Те ме извлякоха от прозореца. Опитах се и да тръгна, но нямаше как. След като ме извлякоха, продължават да ме подстригват, да ме удрят с юмруци, с шамари, да ми стъпват върху главата, върху гърдите. Ритници по цялото тяло. Цялата бях в кръв. От устата ми течеше кръв, имах обувка върху тениската", допълва Катрин.

Търсели нещо в автомобила през цялото време. Тя подозира, че може бившият й да е сложил GPS устройство и през цялото време след раздялата им да я е следил.

Защо нападателите са посегнали точно на косата й?

"Всички близки, включително и той, знаят, колко много се грижа за своята коса. Така да се изразя - все едно ми е най-милото. Той многобройни пъти ми е казвал как щял да ме подстриже, да ми запали колата", отговаря Катрин.

Момичето е извадило медицинско, всички нужни документи, включително и от психиатър. Не може да спи и да излиза сама. В момента е на успокоителни.

Иво Бояджиев отрича да я е нападал. "Не, какви са тези глупости", казва той по телефона, потърсен от Нова.

Работел в СОТ и давал бързи кредити. Занимавал се с бойни спортове. Тренирал бокс.

Нападателите са задържани за 24 часа. Окръжната прокуратура е повдигнала обвинение за извършен грабеж в съучастие. Определена им е мярка "парична гаранция".

На Катрин е издадена ограничителна заповед, влязла в сила незабавно.