Андрей Гюров: Никога не съм имал мечта да ставам президент

Аз съм спортист, винаги влизам в състезание, за да спечеля, каза той

Не бягам от миналото си, имам много приятели в ПП, заяви Гюров

Никога не съм имал мечта да ставам президент. Аз съм човек, работещ българин, който е изградил кариера в частния сектор. Имам прекрасно семейство и не мога по никакъв начин да нарека президентската институция мечта. Тя е по-скоро отговорност.

Това каза кандидатът за президент Андрей Гюров в сутрешния блок на БНТ. Той обяви кандидатурата си на 1 септември от родния си град Гоце Делчев заедно с Георги Кандев като вицепрезидент.

"Хората, с които говоря, които след работата на служебното правителство споделиха две неща - че властта се концентрира в едни ръце и надежда, че нещата може да работят по друг начин. Наша основна цел по време на служебното правителство беше да бъдем открити", обясни Гюров.

"Една жена, известна актриса, ми каза, че по време на служебното правителство за първи път не е четяла новини, защото е била спокойна. Това искаме да дадем на българските граждани", разказа той.

"Аз съм спортист, винаги влизам в състезание, за да спечеля. Мисля, че всички разговори, които съм провел, показват един вид различа социология, тази надежда, за която говорих преди малко", отговори той на въпрос дали влиза в надпреварата, за да спечели.

Гюров заяви, че е играч в отбора на българските граждани.

"Не съм изпратен от никого и не дължа услуги на никого. Единствената ми отговорност е към българските граждани. Не бягам от миналото си, имам много приятели в ПП. Разчитам, както на тях, така и на всички други български граждани. В крайна сметка президентските избори са мажоритарни. Това е избор, в който се осланяме на нашите принципи", категоричен бе той.

Според него да не се издигат партийни кандидатури е правилното решение на тези избори.

"Аз не преговарям с партиите и партийните централи. Аз говоря всеки ден с граждани и избиратели на тези формации. Те казват, че тези избори не са партийни и идеологически. Казват, че извън партийните полемики, биха застанали зад мен", обяви той.

Гюров отново подчерта, че не участва в договорки, не дължи нищо на никого и може да казва "не", когато се налага.

"Мога да казвам истината. Не е въпросът да се съгласяваме винаги с мнението на една или друга държава. Важно е да отстояваме принципна позиция, която можем да защитим с аргументи. Никога не съм бил поддръжник на "йес политиката". Мога да казвам "не" тогава, когато не отговаря на интересите на България", каза кандидатът за президент.