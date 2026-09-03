До края на седмица запечатват няколко сгради в "Баба Алино", живущите извикали телевизия от Германия

До края на седмицата няколко сгради в "Баба Алино" във Варна ще бъдат запечатани. Предвижда се в тях да се спре токът и водата. А след това общината да ги запечата. Законът предвижда реално събаряне на незаконните сгради.

Това каза заместникът на кмета на Варна Благомир Коцев, инж. Пламен Китипов, зам. кмет "архитектура, градоустройство и устройствено планиране" пред bTV.

Както е известно, до момента има 19 заповеди за събаряне.

"Спираме достъпа на хората в "Баба Алино". Има такава заповед за част от живущите. Пак казвам - това са незаконни сгради. Има и заповед за спиране на ток и вода. Това са стъпки, които текат. Когато бъде направено това, се очаква сградите да бъдат запечатани, за да няма достъп до тях", каза той.

По думите му всички си дават сметка за социалния проблем и че хората живеят там. Но това е законът.

"Общината обаче няма отношение към това, че хората са сключили сделки с некоректни търговци.

"Незаконното строителство подлежи на санкции", категоричен бе Китипов.

Според него действията е трябвало да бъдат предприети по-рано, но е направен опит да се заобиколи закона. И това е прецедент, защото е в толкова голям мащаб.

Самият той разбира за казуса "Баба Алино" през 2025 г., а заема длъжността зам.-кмет 2024 г.

"Според мен има хора в Общината, които имат принос да се стигне до тук. Голяма част от тях вече не работят при нас.

Хората, имащи имот в сградите, които трябва да бъдат запечатани, пък още не могат да се свържат с кмета Благомир Коцев. Въпреки обещанията му, той не си вдига телефона.

Една от собственичките на имот в "Баба Алино" Любимка Христова призна, че не може да си обясни как няма да може да влезе в имота си. По думите й е необяснимо как на хората ще им бъдат спрени тока и водата.

"Нямаме представа какво може да се случи. От документите се установява, че са всичко е невалидно. Пред нотариус се установи, че са незаконни. В местни данъци се образуваха партиди. А в един момент се оказва, че всичко е незаконно. Искаме среща с кмета, но той не вдига телефона си. И отказва да се срещне с нас", каза тя.

Германска телевизия ще снима филм за комплекса. И ще се види какво е отношението на българските институции.

"Няма лесен изход. Той трябва да бъде взет от политици с характер", каза имащ имот в "Баба Алино". И добави, че от 2024 г. плаща всичко - данъци и т.н.