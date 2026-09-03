Потушени са 117 пожара през изминалото денонощие, един е пострадал

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Потушени са 117 пожара през изминалото денонощие, един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството.Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 156 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 28 пожара – осем – в жилищни сгради, шест – в транспортни средства, два – в горски масиви, един – в селското стопанство, пише БТА.

Без материални щети са 89 пожара, от които 57 в сухи треви, горска постеля и храсти, един – в стърнища, 25 – в отпадъци.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции, включително четири при катастрофи в транспортни средства, две – при инциденти с опасни вещества, както и в други ситуации и за оказване на помощ на пострадали хора.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.