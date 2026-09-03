19 тежки катастрофи и 31 ранени през изминалото денонощие

31 души са ранени при 19 тежки пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие. Загинали няма. Това съобщават от МВР на сайта на ведомството.
За последните 24 часа в София са станали 4 тежки и 21 леки катастрофи, четирима души са ранени.
От началото на месеца при 46 тежки катастрофи са загинали двама души, а 57 са ранени. От началото на годината при 4537 катастрофи са загинали 313 души, а 5634-ма са ранени, пише БТА.
При сравнение с реалните данни за загиналите – 285-ма, през същия период на 2025 г. се отчитат с 28 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.