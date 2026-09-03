Бракониери изсекли 78 дървета без горска марка край Златарица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Незаконна сеч на дървесина разследва полицията в Елена. В сряда по обяд за случая е сигнализирал горски стражар към Държавното горско стопанство – Елена.

По негови данни от землището на село Росно са били изсечени 78 дървета, без поставена горска марка и без превозен билет.

На местопроизшествието е извършен оглед от служители на участъка в Златарица. Образувано е досъдебно производство.

С наближаването на отоплителния сезон кражбите на дърва и бракониерските набези зачестяват.

В резултат на контролната дейност на горските служители от СЦДП, през 2025 г. са конфискувани 231 куб. м дърва за огрев. Заради нарушения в горите са задържани 9 моторни превозни средства, 25 каруци и 19 моторни триони. В периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. са съставени 132 констативни протокола, както и 323 акта за установяване на административно нарушение, 305 от които по Закона за горите, показва справката на Северноцентралното държавно предприятие в Габрово.