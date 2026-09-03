Със счупени ребра са двамата шофьори, пострадали при катастрофата на пътя Добрич – Варна

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Със счупени ребра са двамата шофьори, пострадали при челния сблъсък по пътя Добрич – Варна. Единият е и с множество контузни рани, а другият е получил фрактура на коленната става и комоцио. И двамата са настанени в болницата в Добрич.

Инцидентът е станал на 2 септември около 14:30 часа в близост до село Стожер, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Добрич.

При катастрофата лек автомобил „Фолксваген", управляван от 38-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в движещия се в нея лек автомобил „Киа", управляван от 33-годишен мъж.

Вследствие на сблъсъка 38-годишният водач на „Фолксваген"-а е получил фрактури на ребра и множество контузни рани. Той е без опасност за живота.

33-годишният шофьор на „Киа"-та е с фрактури на коленната става и ребра, както и с комоцио.

По случая е образувано досъдебно производство.