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Учителка на протеста за смъртта на Георги в Пловдив: Децата са изпуснати още от семейството (Снимки)

Мая Вакрилова

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Учителката Яна Янкова на протеста пред съда в Пловдив Снимка: Мая Вакрилова
  • Искаме справедлив процес - извършителите да останат задържани, а когато навършат пълнолетие, отново да бъдат изправени пред съда, настоява Марин Нестеров
  • Съдът решава дали да остави в ареста най-малкия от втората група задържани за убийството

"Тази агресия в учениците не е от сега. Тя идва от семейството. Когато дойдат в училище, аз виждам, че са изпуснати още от вкъщи."

Така учителката Яна Янкова, която е на протеста пред съда в Пловдив за смъртта на Георги Кузев, коментира поведението на подрастващите.

В 10 се гледа мярката в Апелативния съд на един от задържаните за убийството на 37-годишния мъж от Кричим. След задържането на петима участници в престъплението прокуратурата повдигна обвинения на още трима, а най-малкият от тях единствен обжалва ареста си.

"Искаме справедлив процес и всички, които са виновни, да понесат наказанията си", категорична е Яна Янкова.

И пловдивчанинът Марин Нестеров, който също е на протеста, споделя мнението на преподавателката. "Цялата агресия идва от родителите. Децата виждат нещо вкъщи, а след това го правят навън. Искаме справедлив съдебен процес - те да бъдат задържани, а когато навършат пълнолетие, отново да бъдат изправени пред съда, и осъдени на доживотен затвор", каза Нестеров.

Протестът започна в 9,30 часа с 1-минутно мълчание в памет на Георги Кузев. Хората са значително по-малко, отколкото предишния протест - около 50 души. Те издигнаха плакати с текст "Още колко ще убият" и снимки на Георги Кузев.

"Обществото ни не е нормално и не е редно да се случват такива неща - деца да убиват и да раздават правосъдие. Дори и да са го мислели за педофил, редно е да звъннат на органите на реда - полиция, други институции, не да действат те. Извършили са подигравка с човешкия живот и правата на човек", смята и Стоян Стоянов.

Викове "Убиец" и "Садистите в затвора!" скандираха минути преди 10 часа, когато започва мярката за неотклонение.

Георги Кузев беше убит на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив от група непълнолетни, след като той се уговорил среща с момиче, представило му се като 15-годишно. Младежите решили да го накажат като педофил, пребили го жестоко, използвали счупения му череп като пепелник, после го изоставили. Георги бил открит и откаран в болница, където по-късно починал.

Недоволните искат справедлив процес за убийството на Георги Кузев
Недоволните искат справедлив процес за убийството на Георги Кузев Снимка: Мая Вакрилова
Още колко да убият, питат хората.
Още колко да убият, питат хората. Снимка: Мая Вакрилова
Протестът започна с едноминутно мълчание в памет на убития.
Протестът започна с едноминутно мълчание в памет на убития. Снимка: Мая Вакрилова

Учителката Яна Янкова на протеста пред съда в Пловдив
Недоволните искат справедлив процес за убийството на Георги Кузев
Още колко да убият, питат хората.
Протестът започна с едноминутно мълчание в памет на убития.

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