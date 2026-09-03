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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23498193 www.24chasa.bg

Задържаха 24-годишен в Нови пазар за притежание на 3 вида наркотици

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Задържаха 24-годишен в Нови пазар за притежание на 3 вида наркотици СНИМКА: Архив

Криминалисти от Нови пазар задържаха 24-годишен местен жител за притежание на три вида наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

В сутрешните часове вчера е извършена проверка по оперативен сигнал. В жилище в града, обитавано от мъж от града, който преди време влязъл в полезрението на криминалисти, е извършено претърсване в условията на неотложност. Намерени са около 14 грама зелено-кафява тревиста маса, по негови данни - марихуана, около три грама „чай за пушене“ и около грам бяло кристално вещество, които са иззети и предстои да бъдат изследвани. 

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Полицаи иззеха през август 45 грама канабис от дома на 32-годишен мъж от Велики Преслав. 

Задържаха 24-годишен в Нови пазар за притежание на 3 вида наркотици СНИМКА: Архив

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