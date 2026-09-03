Пожар унищожи автомобил край котленското село Тича, спасени са 60 декара смесена гора

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Лек автомобил „Лада Нива“ е напълно изпепелен при пожар в землището на котленското село Тича, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът за запаления автомобил е получен вчера в 13:43 ч. в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Котел. По данни на водача автомобилът е попаднал в неравност по черен път, при което нагорещените изпускателни тръби са запалили тревата под него.

В гасенето са участвали един екип на РСПБЗН – Котел и осем служители на Държавното горско стопанство – Тича с три автомобила. Лекият автомобил е унищожен, но са спасени 60 декара смесена гора, пише БТА.

През изминалото денонощие екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен са се отзовали на три сигнала за произшествия. Пожар в землището на село Сборище е потушен своевременно от един екип на РСПБЗН – Твърдица, без да причини материални щети.

На 1 септември в котленското село Градец възникна пожар заради небрежност при боравене с открит огън от дете, който обхвана частен двор и гора.