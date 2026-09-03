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Още един от задържаните за убийството на Георги с жалба срещу ареста си, но извън срока

Никола Михайлов

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Състав, председателстван от съдия Велина Антонова, решава дали да остави в ареста най-малкия от втората група задържани за убийството на Георги Кузев. Снимка: Никола Михайлов

Още един от втората група младежи, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, е обжалвал задържането си под стража, но е изпуснал законовия срок. Защитата е поискала възстановяване на срока, насрочено е производство по случая и на 8 септември съдът ще решава дали да удовлетвори молбата на адвокатите.  Тогава непълнолетният ще се яви пред Окръжния съд със своя защитник.

В момента апелативните магистрати решават дали да оставят в ареста най-малкия от арестуваните след първите петима. Той все още е на 15 години. 

Георги Кузев беше убит на 4 август от група непълнолетни, примамили го на Младежкия хълм за среща с момиче, което му казало, че е на 15 години. Решили, че той е педофил, и му нанесли жесток побой, после се снимали с окървавения мъж, взели парите му и го изоставили. Той още бил в съзнание и тръгнал да слиза надолу, срещнал баща, разхождащ детето си, била извикана линейка, но след часове Георги издъхнал в болница. 

Състав, председателстван от съдия Велина Антонова, решава дали да остави в ареста най-малкия от втората група задържани за убийството на Георги Кузев.

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