Още един от задържаните за убийството на Георги с жалба срещу ареста си, но извън срока

Още един от втората група младежи, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, е обжалвал задържането си под стража, но е изпуснал законовия срок. Защитата е поискала възстановяване на срока, насрочено е производство по случая и на 8 септември съдът ще решава дали да удовлетвори молбата на адвокатите. Тогава непълнолетният ще се яви пред Окръжния съд със своя защитник.

В момента апелативните магистрати решават дали да оставят в ареста най-малкия от арестуваните след първите петима. Той все още е на 15 години.

Георги Кузев беше убит на 4 август от група непълнолетни, примамили го на Младежкия хълм за среща с момиче, което му казало, че е на 15 години. Решили, че той е педофил, и му нанесли жесток побой, после се снимали с окървавения мъж, взели парите му и го изоставили. Той още бил в съзнание и тръгнал да слиза надолу, срещнал баща, разхождащ детето си, била извикана линейка, но след часове Георги издъхнал в болница.