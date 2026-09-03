Калоян Паргов: Успехът на Йотова ще доведе до два прецедента

Успехът на Илияна Йотова ще доведе до два прецедента в най-новата история на България - за първи път жена ще бъде избрана за президент и за първи път вицепрезидент ще бъде избран за президент. Това каза Калоян Паргов - член на НС на БСП и основател на Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ).

По думите му, чийто кандидат достигне до балотажа, ще се позиционира като основна опозиция на "Прогресивна България". Според него ГЕРБ предварително са развели бялото знаме.

"Илияна Йотова безспорно е човек с дълга политическа кариера. Минала е през всички нива - и партийни, и институционални", отбеляза Паргов в ефира на „България он ер".

Той посочи, че Росен Плевнелиев и Румен Радев, и донякъде Петър Стоянов не са били професионални политици, когато са избрани за президент, докато Илияна Йотова е професионален политик повече от 20 години.

Калоян Паргов счита, че е добре вицепрезидентът да бъде мъж. По думите му изборът на вицепрезидент в тази ситуация ще е избор направен от Илияна Йотова и подкрепящите я основни партии - БСП и "Прогресивна България", но самите разговори ги води лично Йотова.

Той прогнозира, че ще продължи тенденцията след 1990 г. левицата да доминира президентската институция – Петър Младенов 1 година, Георги Първанов – 10 години, Румен Радев – 9 години и Илияна Йотова – сега за 1 година.

Паргов обясни, че Илияна Йотова е част от лявото, но успехът ѝ няма да направи БСП по-значима.