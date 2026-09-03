Самозапалил се фритюрник е причината за пожара в заведение на "Каваци"

Самозапалил се фритюрник, оставен без надзор в кухнята, е причината за пожара, който вчера изпепели заведение на плаж „Каваци" край Созопол. Инцидентът стана около 12.30 часа. По данни на 54-годишния готвач огънят е тръгнал от фритюрника и бързо е обхванал заведението.

По време на пожара са избухнали пет газови бутилки, намиращи се в обекта, съобщава БНТ. На място са работили два противопожарни екипа и шестима огнеборци. Пожарът е потушен напълно около 14.00 часа. Заведението е изгоряло изцяло, а размерът на нанесените щети се изяснява.

По-късно същия ден избухна пожар и в района на голям хипермаркет край Созопол. Горели сухи треви и храсти. От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас съобщиха, че огънят е локализиран бързо.