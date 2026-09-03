Близо 2100 контейнера и улични кошчета са подменени в София от началото на юни

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Близо 2100 технически неизправни контейнера и улични кошчета са подменени в София от началото на юни до момента. Паралелно с това във всички райони на столицата продължават редовното почистване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци, съобщиха от Столична община.

Дейностите са част от регулярните мерки за поддържане на чистотата в града и се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, съгласно графици за отделните райони. снимка: Столична община

През последните дни са измити и дезинфекцирани съдовете за отпадъци в районите „Люлин", „Витоша", „Овча купел", „Връбница", „Илинден", „Красна поляна", „Красно село", „Панчарево", „Надежда", „Кремиковци" и „Лозенец". Работата продължава и в останалите райони на София.

Редовното почистване и дезинфекция спомагат за поддържането на доброто хигиенно състояние на контейнерите, ограничаването на неприятните миризми и замърсяването около тях. снимка: Столична община

Наред с това продължава и подмяната на технически неизправни съдове. Сменят се счупени и деформирани контейнери, съдове без капаци или с повредени колела, както и повредени улични кошчета, разположени по спирки на градския транспорт, площади, алеи и други обществени пространства.

От началото на юни са подменени повече от 920 контейнера, над 880 индивидуални кофи и близо 300 улични кошчета.

Изправните съдове ограничават предпоставките за разпиляване на отпадъци около тях и позволяват нормалното им обслужване от фирмите по чистота. снимка: Столична община

Столичният инспекторат следи за качественото изпълнение на дейностите и извършва контрол на терен. Проверява се както спазването на графиците за почистване и дезинфекция, така и техническото състояние на отделните съдове. При установени неизпълнения се предприемат необходимите действия.

От началото на годината до момента наложените глоби на сметопочистващите фирми са на стойност над 418 хил. евро.

От Столичната община призовават гражданите да използват контейнерите и уличните кошчета по предназначение и да не оставят отпадъци извън тях. От общината уточняват, че ако гражданите видят обърнат контейнер, не трябва да го използват, тъй като това е сигнал между работниците, че съдът е повреден и временно не може да се ползва.

Отговорното изхвърляне на отпадъците допринася за по-чиста градска среда и улеснява качественото обслужване и поддръжка на съдовете за отпадъци.