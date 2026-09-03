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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23498693 www.24chasa.bg

Спипаха 708 грама контрабандно злато на митнически пункт „Лесово“

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СНИМКА: Агенция "Митници"

Над 700 грама златни изделия, укрити по тялото и в ръчната чанта на пътничка, са задържани при проверка на ГКПП „Лесово", съобщиха от Агенция „Митници".

Случаят е от 1 септември, когато автомобил с великобританска регистрация и прикачена каравана пристигнал на пункта на изходящо трасе. Превозното средство пътувало по маршрут от Великобритания през Турция за Кипър.

В зоната за митнически контрол водачът и пътниците заявили, че не пренасят стоки, които подлежат на деклариране. При последвалата съвместна щателна проверка на митнически служители и Гранична полиция обаче в ръчната чанта и по тялото на една от пътничките били открити пакети с бижутерийни изделия от жълт метал. Жената е румънска гражданка.

Експертиза е установила, че общото тегло на изделията е 708 грама и те са изработени от злато. Стойността им е оценена на 50 140,56 евро.

Контрабандните златни изделия са иззети, а на румънската гражданка е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

СНИМКА: Агенция "Митници"

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