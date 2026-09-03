Първите задържани за убийството на Младежкия хълм заплашвали втората група в ареста

В килията на клиента ми постоянно се говори за самоубийство, притеснен е адвокатът на 15-годишното момче

Първата група задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив заплашвали новите трима младежи в ареста. Това заяви адвокатът на 15-годишното момче, част от арестуваните по-късно - Георги Георгиев.

"Те получават заплахи за саморазправа от първите петима, виждат се на карета", каза защитникът. По думите му съкилийниците на клиента му говорели за самоубийство зад решетките.

Апелативният съд решава дали да остави в ареста 15-годишното момче, което обжалва мярката си за неотклонение. Прокурорът поиска тя да бъде потвърдена.

"Той също е участвал в побоя, който е нанесен в продължение на над 50 минути на пострадалия. Ритал го е с кубинките, снимал е действията си", каза Димитър Ангелов. По думите му 15-годишният обяснил, че е нанесъл малко удари в краката, но доказателствата говорили друго. Наблюдаващите прокурори щели да решат дали да повдигнат обвинения на още участници, но за друго престъпление.

"Искам мярка, която е законосъобразна за подзащитния ми. Той е дете, не е навършил 16 г. Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и на друго място, извън ареста", заяви Георгиев. Тийнейджърът съдействал за разкриването на обективната истина и дал пълни показания. "Той се разкайва, но все още прокуратурата няма никакви годни доказателства, които да обосновават задържане", добави адвокатът.

Според Георги Георгиев момчето искало да бъде приета в група с лидер с прякор Шаги - 17-годишното момче, чието гадже примамило Кузев на тепето. Той бил близък до лидера на неонацистката организация "Кръв и чест". По думите му първата група задържани не се разкайвали за случилото се. Адвокатът обясни, че повечето от арестуваните тийнейджъри не разбирали значението на символите, които носят. Преди месеци пък опитали да направят граждански арест на пиян мъж, който буйствал в градски рейс.

Георги Кузев беше пребит до смърт на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август от група младежи, решили, че е педофил, защото си уговорил среща със 17-годишно момиче, което му казало, че е на 15.