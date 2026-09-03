Главният прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата Димитър Аврамов

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова на Република България внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Димитър Аврамов от ДПС. Това е поредно искане за сваляне на имунитета на депутата. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура, съобщиха от следствието.

На 19 март Софийският градски съд на първа инстанция призна за виновен Димитър Аврамов.

Той бе осъден условно за срок от една година с три години изпитателен срок. Като негов помагач бе признат за виновен и Методи Петков, за което той получи присъда от шест месеца лишаване от свобода. Другият подсъдим по делото Владимир Чернев бе оправдан.

През октомври 2025 г. Апелативният съд-София отмени оправдателната част от присъдата на Софийския градски съд и призна Аврамов за виновен за престъпление, извършено в съучастие с друго лице – търговия с влияние. В останалата осъдителна част присъдата е потвърдена. Решението на Апелативния съд е обжалвано пред ВКС.

Димитър Аврамов беше арестуван на 17 юли 2012 г. Според обвинението в него тогава е имало белязани пари. Прокуратурата твърди, че те са били искани от зърнопроизводителя Светослав Илчовски, за да бъдат решени негови проблеми в областна комисия по земеделие.

С решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. Димитър Аврамов е обявен за избран за народен представител. След като полага клетва на 30 април, той придобива депутатски имунитет.

Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред ВКС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие от самия депутат.