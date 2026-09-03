Задържаният за убийството на Георги Кузев 15-годишен плака в съда, оставиха го в ареста

Помоли да прегърне баща си, позволиха му

Всичките осем младежи с обвинения са с най-тежката мярка за неотклонение

Апелативният съд в Пловдив отхвърли жалбата на 15-годишното момче, арестувано за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, и потвърди наложената му най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража". Магистратите приеха, че въпреки доводите на защитата единствено арестът би бил адекватен в случая.

Тийнейджърът е част от втората група обвиняеми по случая, които бяха задържани миналата седмица. Още един от тях е подал жалба, но е изпуснал законовия срок и затова магистратите не я разгледаха.

Съдия Веселина Антонова посочи, че законът предвижда от 3 до 10 г. затвор за обвиняемия, ако бъде признат за виновен. Според състава има достатъчно доказателства за вината на младежа, като отново бяха посочени следите от кръв по панталона и кубинките му. Имало и риск да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

"Що се отнася до личността на обвиняемия, който според защитата няма необходимия криминален опит и има добри характеристични данни, следва да се каже, че на първо място той и неговите съпроцесници са взели достатъчно мерки преди и след деянието, за да заличат следите си, и не може да се направи извод, че не са налице условия за задържане. Пред настоящия съд държавното обвинение представи постановление, с което материалите по прекратено досъдебно производство срещу него са били изпратени на комисията за борба с противообществени прояви на непълнолетни", каза председателят на състава Велина Антонова. Случаят бил причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди от няколко непълнолетни лица над друг човек. Станало е на 21 април, а постановлението за препращане на материалите е от 19 юни.

"Не могат да бъдат споделени доводите на защитата за адекватност на мярка "поставяне под надзор на родителя", добави Антонова. По думите на съдията има достатъчно данни за недостатъчен родителски контрол.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Младежът се разплака и помоли съдиите да прегърне баща си, който е в залата. Те му позволиха, преди охраната да го изведе.