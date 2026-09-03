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Община Русе образува избирателните секции за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври

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Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

Със заповед на кмета Пенчо Милков са образувани избирателните секции на територията на общината за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври.

С нея са утвърдени обхватът на избирателните секции, тяхната номерация и адреси, както и местата за обявяване на избирателните списъци, като информацията е публикувана и на официалния сайт на Община Русе.

Списъкът с избирателните секции и техния обхват е достъпен в секцията за предстоящите избори на официалния сайт на Община Русе.

Избори СНИМКА: "24 ЧАСА"

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