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Иззеха 61 културно-исторически ценности от дома на 70-годишен в Монтанско

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

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Иззети са 61 археологически обекта от частен дом в с. Комарево, община Берковица

Антични предмети, представляващи културно-исторически ценности, са открити при специализирана полицейска акция в берковското село Комарево, съобщиха от ОДМВР – Монтана.

Криминалисти от сектор „Противодействие на криминалната престъпност" към областната дирекция предприели действия след получена оперативна информация. В рамките на акцията било извършено претърсване и изземване в имота на 70-годишен жител на селото.

При проверката служителите на реда открили и иззели общо 61 патинирани предмета. Сред тях са 45 кръгли предмета с вид на монети, както и още 16 други патинирани обекта, представляващи културно-исторически ценности.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 278, ал. 6 от Наказателния кодекс.

Иззети са 61 археологически обекта от частен дом в с. Комарево, община Берковица

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