Green Rock Fest Ruse празнува 18 години с концерт на Матс Левен и Цена Коев

Традиционният Green Rock Fest Ruse, който тази година отбелязва своето 18-о издание, ще се проведе на 12 и 13 септември на площад „Свобода" в Русе. Фестивалът отново ще събере на една сцена млади музиканти и утвърдени рок изпълнители от България и чужбина. И двете вечери концертите започват в 18 ч., а входът е свободен, съобщиха от общината.

През годините Green Rock Fest Ruse се утвърди като едно от разпознаваемите музикални събития в Русе. От създаването си фестивалът следва една от основните си идеи – да дава възможност на млади рок групи и начинаещи музиканти да представят своята музика пред публика, да споделят сцена с утвърдени български и чуждестранни изпълнители и да създават нови музикални контакти.

На 12 септември фестивалната програма ще започне с най-младите участници – детската рок група „Квак Квинта" от Тутракан. На сцената ще се качат още Scent of Angels от Плевен, Greesh от София и италианската рок група WakeUpCall.

На 13 септември Green Rock Fest Ruse ще продължи с изпълненията на русенската група Carving Sacrifice, 17's Connection от Търговище и Tornado от София. Кулминацията на фестивала ще бъде концертът на TSENA KOEV. На сцената към нея ще се присъедини специалният гост на тазгодишното издание – шведският рок вокалист MATS LEVÉN. TSENA KOEV е българска симфоник/прогресив метъл група, водена от Цена Коев – бивш вокалист на международния Vivaldi Metal Project. Цена е работила и делила сцена с Jeff Scott Soto, Mats Levén, Snowy Shaw и Mistheria, а сред студийните ѝ колаборации е и запис с Mike Portnoy.

Един от най-разпознаваемите шведски рок и метъл вокалисти, Mats Levén има над три десетилетия кариера и над 50 албума зад гърба си, с участия и колаборации с Yngwie Malmsteen, Therion, Candlemass, Trans-Siberian Orchestra, Vandenberg, Treat, Gus G. и много други.

Mats Levén е добре познато име на международната рок и метъл сцена. В дългогодишната си кариера той е работил с изпълнители и групи като Yngwie Malmsteen, Therion, Candlemass, Trans-Siberian Orchestra и Vandenberg. На 13 септември русенската публика ще има възможност да го чуе на живо на сцената на Green Rock Fest Ruse заедно с TSENA KOEV.

И тази година фестивалът продължава да развива връзките между младите музиканти от различни градове. Scent of Angels и 17's Connection са част от програмата на Green Rock Fest Ruse 2026 след участието си във „Вълните на рока" в Тутракан. Присъствието на най-малките участници от „Квак Квинта" допълва една от основните линии на фестивала – да насърчава младите хора, които правят първите си стъпки на рок сцената.

Green Rock Fest Ruse 2026 се провежда по инициатива на Сдружение „Грийн рок фест" – Русе, със съдействието на Община Русе и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух" и с финансовата подкрепа на Община Русе и представители на бизнеса.