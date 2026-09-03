Искат от правителството 2.5 млн. евро за щети от наводнението край Велико Търново

Постоянната областна комисия за защита при бедствия подкрепи искания на три общини за над 2,5 млн.евро. Средствата са за ликвиране на щети по улици и църква от наводнения, съобщиха от областната управа във Велико Търново.

Членовете на комисията, начело с областния управител Марин Богомилов разгледаха и подкрепиха исканията към Междуведомствената комисия на МС за финансово подпомагане на Горна Оряховица, Търново и Ласковец, засегнати от проливни дъждове и последвали наводнения. Общата стойност на одобрените за кандидатстване проекти възлиза на 2 591 145 евро.

Община Горна Оряховица кандидатства за 963 448 евро за възстановяване на улици в град Долна Оряховица и село Първомайци, както и за реставрация и ремонт на храм „Св. Никола" в общинския център.

Велико Търново настоява за отпускане на 637 406 евро за овладяване на последиците от наводненията и възстановяване на инфраструктурата на територията на град Велико Търново, град Дебелец, град Килифарево и селата Церова кория, Присово, Пушево, Пчелище, Леденик, Шереметя, Малки чифлик, Велчево и Шемшево.

Община Лясковец иска 990 291 евро за извършване на ремонтни дейности в селата Добри дял и Драгижево.

По време на заседанието Марин Богомилов информирал присъстващите, че той областният управител ежегодно осъществява контрол по изпълнението на финансирането он държавния бюджет проекти. В тази връзка са инспектирани общо 19 обекта, за които е осигурено държавно финансиране през 2023 и 2024 година.