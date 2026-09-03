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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23499316 www.24chasa.bg

Променят маршрута на трамвай №8 в София от 5 септември

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Трамвай. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Архив

Промяна в маршрута на трамвайна линия №8 се въвежда от 5 септември 2026 г. на територията на Столична община. Мярката е част от оптимизацията на трамвайната мрежа и цели подобряване на транспортното обслужване, съобщиха от общината. 

Трамваите по линия №8 ще се движат по променен маршрут в двете посоки.

В посока пл. „Журналист" трамваите ще тръгват от ж.к. „Люлин 5" и ще преминават по бул. „Д-р Петър Дертлиев", бул. „Панчо Владигеров", метростанция „Люлин", бул. „Джавахарлал Неру", бул. „Царица Йоанна", бул. „Вардар", бул. „Александър Стамболийски", бул. „Христо Ботев", ул. „Алабин", ул. „Граф Игнатиев" и бул. „Христо Смирненски", до достигане на крайната спирка на пл. „Журналист".

В обратната посока – към ж.к. „Люлин 5", маршрутът започва от пл. „Журналист" и продължава по бул. „Христо Смирненски", ул. „Граф Игнатиев", ул. „Алабин", бул. „Христо Ботев", бул. „Александър Стамболийски", бул. „Вардар", бул. „Царица Йоанна", бул. „Джавахарлал Неру", през метростанция „Люлин", след което трамваите ще се движат по бул. „Панчо Владигеров" и бул. „Д-р Петър Дертлиев" до ж.к. „Люлин 5".

Трамваите ще обслужват всички съществуващи спирки по маршрута на линията.

Трамвай. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Архив

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