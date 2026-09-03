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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23499461 www.24chasa.bg

Задържаха шестима, драскали графити в центъра на София

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Задържаха шестима нарушители при съвместни действия на екипи на СДВР и Общинска полиция за нерегламентирано рисуване и драскане на обществени места в центъра на София.

Нарушения са установени на три централни локации – на площад „Гарибалди", при кръстовището на ул. „Граф Игнатиев" и ул. „Г. С. Раковски", както и на ул. „Дякон Игнатий", съобщават от Столична община. 

Именно на кръстовището на „Граф Игнатиев" и „Раковски" преди дни Столичната община премахна големия нерегламентиран надпис „BORIS", 

Сред задържаните е полски гражданин, както и непълнолетно лице. При действията са открити спрейове и наркотично вещество.

Установените лица са предадени на органите на реда за предприемане на последващи действия по компетентност.

„Засилихме контрола и ще продължим да работим съвместно със СДВР и Общинска полиция за установяване на нарушителите. Видеонаблюдението е важна част от този контрол и ни позволява да реагираме по-бързо и да установяваме конкретни извършители. Целта ни е не само да почистваме незаконните графити, а да ограничим повторното им появяване и да има реална отговорност за тези, които увреждат градската среда", заяви заместник-кметът в направление „Сигурност" Лъчезар Милушев.

Съвместните акции са част от засиления контрол срещу нерегламентираните графити и вандализма в София. Столичната община продължава и с премахването на нанесените надписи и възстановяването на увредените обществени пространства.

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