ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десетото юбилейно издание на Есенен джаз фест „Пле...

Времето София 30° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23499499 www.24chasa.bg

Трета катастрофа край Разлог днес, мъж и жена са ранени

Тони Маскръчка

436
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Трета катастрофа стана днес край Разлог. Пътният инцидент е станал около 13,05 часа в отсечката между Разлог и разклона за село Баня. Ударили са се два автомобила. По първоначални данни жена и мъж са леко пострадали, съобщиха от полицията. Движението се регулира на място от полицаи.

Само час по-рано, в района на Разлог са катастрофирали два леки автомобила. Гена бе откарана за медицински преглед, като няма сериозни наранявания.

В 10,06 часа пък отново край Разлог, на разклона за голф игрището се удариха микробус и мотоциклет. На място загина водачът на мотора, а спътничката му, която е полска гражданска, е тежко ранена и откарана в болницата в Разлог. Медицинският хеликоптер превози кръв за жената от Благоевград до Разлог и след стабилизиране на състоянието й, ще бъде превозена по въздух до столична болница.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание