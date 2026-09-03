Трета катастрофа край Разлог днес, мъж и жена са ранени

Трета катастрофа стана днес край Разлог. Пътният инцидент е станал около 13,05 часа в отсечката между Разлог и разклона за село Баня. Ударили са се два автомобила. По първоначални данни жена и мъж са леко пострадали, съобщиха от полицията. Движението се регулира на място от полицаи.

Само час по-рано, в района на Разлог са катастрофирали два леки автомобила. Гена бе откарана за медицински преглед, като няма сериозни наранявания.

В 10,06 часа пък отново край Разлог, на разклона за голф игрището се удариха микробус и мотоциклет. На място загина водачът на мотора, а спътничката му, която е полска гражданска, е тежко ранена и откарана в болницата в Разлог. Медицинският хеликоптер превози кръв за жената от Благоевград до Разлог и след стабилизиране на състоянието й, ще бъде превозена по въздух до столична болница.