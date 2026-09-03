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От 10 до 12 септември Плевен ще бъде домакин на десетото юбилейно издание на традиционния Есенен джаз фест, организиран от Община Плевен. И тази година фестивалът ще предложи на публиката богата музикална програма с участието на утвърдени български и международни изпълнители, както и разнообразни съпътстващи инициативи. Фестивалът ще се проведе в парка на Регионалния исторически музей – Плевен. Вход свободен!

ПРОГРАМА

10 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

18:00 ч. – Джем сешън с ученици от НУИ „П. Пипков“ с преподавател Николай Михайлов

18:00 ч. – Изработка и оцветяване на 3D гипсови фигурки с Кристина Георгиева от 3D Art Print Room

19:00 ч. – Джаз танци с клуб „Prima Dance“ с ръководител Жени Бончева

20:00 ч. – „Preyah Live Band“ – Прея и сборна джаз формация

21:00 ч. – „Александър Михайлов и неговата патърдия“ – Александър Михайлов – кавал и саксофон; Илко Градев – синтезатори и акордеон; Георги Попов – перкусии; Виктор Раданов – барабани

11 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/

18:00 ч. – Джем сешън с ученици от НУИ „П. Пипков“ с преподавател д-р Доротея Люцканова, със съпровод на Георги Трифонов

18:00 ч. – Работилничка за рисуване върху текстилни чанти заедно с „Творилница с Надежда“

19:00 ч. – Изработка и оцветяване на 3D гипсови фигурки с Кристина Георгиева от 3D Art Print Room

19:30 ч. – Джаз танци с клуб за модерни танци „Еуфория“ с ръководители Лилия Чорбанска и Лора Цветкова

20:00 ч. – Ангел Демирев – Акустик трио: Ангел Демирев – акустична китара; Петър Миланов – акустична китара; Христо Минчев – контрабас

21:00 ч. – Христо Йоцов – барабани и вибрафон; Борислав Йоцов – кларинет; Надежда Йоцова – пиано; Димитър Карамфилов – контрабас, и струнен квартет на Плевенската филхармония

12 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА/

10:00 ч. – Пилатес с Полина Каменова

11:00 ч. – Семинар за джаз танци с хореограф Марина Манова от танцова школа „Танцова работилница“. Семинарът е отворен за всички желаещи, независимо от нивото на подготовка, които искат да се потопят в света на джаз танца и да усетят неговата енергия, динамика и свобода.

12:30 ч. – „Да танцуваме Jazz“ с танцова школа „Танцова работилница“

13:00 ч. – Изработка и оцветяване на 3D гипсови фигурки с Кристина Георгиева от 3D Art Print Room

13:00 ч. – Майсторски клас с китариста Ангел Демирев /с предварително записване и такса/

18:00 ч. – Арт рисуване с вино с художничката Румяна Живкова /с предварително записване и такса за участие/

19:30 ч. – Джаз танци с Клуб по спортни танци „Зорая“ към НЧ „Хр. Ботев“ с ръководители Деси Йотова и Милчо Петров

20:00 ч. – Константин Костов – пиано и приятели „German Connection“

21:00 ч. – Джаз квинтет Германия: Бибул Даруиш – вокали, калимба и перкусии; Кристиан Летнер – барабани; Михаел Хорнек – клавишни, перкусии и вокали; Фердинанд Кирнер – китара; Игор Клюич – бас

Предстоящото издание на Есенния джаз фест ще бъде съпътствано от:

Арт базар с участието на „Творилница с Надежда“, Ане Керамик, 3D Art Print Room и Книжарница;

Вкусно хапване, напитки и сладки изкушения с Food Hub, Gorun и Cake Away;

Изложба, свободна релакс зона и зона за игри.

ОТВОРЕНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

10 и 11 септември (четвъртък и петък) – от 17:00 до 22:00 ч.

12 септември (събота) – от 10:00 до 22:00 ч.

Място: Паркът на Регионалния исторически музей – Плевен

За допълнителна информация за събитията от фестивала може да следите страницата на Есенния джаз фест във Facebook.