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Окончателно: таксата за платено обучение в университетите няма да скача с над 20%

Елица Чупарова

[email protected]

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Депутатите от 52-то НС СНИМКА: Николай Литов

Държавни стипендии ще има само за редовни студенти в държавна поръчка

Таксата за платено обучение в държавните университети няма да нараства с повече от 20% от размера й, определен през първата година. Това приеха на второ четене депутатите в парламента. Предложенията на управляващите от "Прогресивна България" за промени в Закона за висшето образование влязоха в днешната програма на парламента.

С промените минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Новото правило ще се прилага и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година.

Досега висшите училища бяха длъжни да формират такси за платено, които да са минимум 60% от средствата за издръжка на обучението, които държавата осигурява за студентите в държавна поръчка. Реално всяко на допълнителни средства от бюджета за издръжка в отделни направления водеше до увеличение и на таксите на студентите в платена форма.

Таксите за кандидатстване пък вече ще се определят от академичните съвети на държавните университети, няма да се налага решението да бъде гласувано от МС.

Поправките разписват предоставянето на стипендии със средства от държавния бюджет. Както и досега, такива стипендии се предоставят на студентите и докторантите в редовна форма на места, субсидирани от държавата. Останалите студенти запазват възможността да получават стипендии от висшите училища, от физически и юридически лица, стига да се намерят такива допълнителни източници.

Законопроектът предвижда и административни облекчения - удостоверяването на завършена степен на образование или съответно удостоверения за признато образование в чужбина вече ще става по служебен път.

Депутатите от 52-то НС СНИМКА: Николай Литов

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