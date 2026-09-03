Димитър Вучев определи координатори на ГЕРБ за 23, 24 и 25 МИР-София

Антон Хекимян, Драгомир Младенов и Зафир Зафиров ще подпомагат дейността на областния координатор на ГЕРБ-София Димитър Вучев, съобщиха от пресцентъра на партията.

Антон Хекимян е председател на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет. Той е председател е на Комисията съгласно Закона за противодействие на корупцията и член на постоянните комисии по икономика, собственост и дигитална трансформация; по образование, култура, наука и културно многообразие; и по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Хекимян има над 20-годишен професионален опит в журналистиката, телевизионното продуцентство, създаването на медийно и видеосъдържание и публичните комуникации. Носител е на редица професионални награди и отличия в областта на журналистиката и телевизията.

Възпитаник е на Софийския университет „Св. Климент Охридски", където придобива бакалавърска степен по „Журналистика" и магистърска степен по „Електронни медии". Магистър е и по „Икономика и право" от Университета

за национално и световно стопанство.

Драгомир Младенов СНИМКА: ГЕРБ

През 2023 г. е кандидат за кмет на София, издигнат от ГЕРБ-СДС, след което е избран за общински съветник в Столичния общински съвет. Работи активно в сферите на местното самоуправление, икономиката, културата, образованието и екологията.

Драгомир Младенов е възпитаник на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Зафир Зафиров СНИМКА: ГЕРБ

Общински съветник е в Столичния общински съвет от групата на ГЕРБ-СДС. Член е на постоянните комисии по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и за връзки с гражданското общество. Работи по транспортната свързаност на

северните квартали на София, капиталовите инвестиции по райони и отчетността на общинските поръчки.

Председател е на Младежкия консервативен клуб (МКК) и представител на България в Младежката организация на Европейската народна партия (YEPP).

Зафир Зарков е магистър по финанси от Стопанската академия "Д. А. Ценов". Дългогодишен общински съветник е в Столичния общински съвет от групата на ГЕРБ-СДС (2011 - 2023 г.). Работил е по теми, свързани с подобряване и модернизация на градския транспорт и мобилността в София, екологични политики и инженерната инфраструктура на града. Предприемач е в сферата на инвестиционното строителство. Също таке е председател на Регионална асоциация за развитие и иновации - София.