Военните летци ще имат нови добавки, един пилот може да си сложи още 543 евро към заплатата

За защита на населението вдигат добавката тройно, скок и при моряците за обезвреждане на мини

Нови добавки към основната си заплата да получават военните летци, предлага министърът на отбраната Димитър Стоянов с промени в наредбата за допълните възнаграждения за специфичини условия на труд на военните. С документа се увеличават в пъти и някои от досега съществуващите добавки за летци, моряци, парашутисти.

Летците на свръхзвукови самолети, които са придобили подготовка за носене на бойно дежурство по Air Policing вече ще се изплаща месечна добавка от 250 евро. Такива в България засега са само пилоти, които летят на изтребителите МиГ-29. В бъдеще такава добавка ще вземат и летците на новите самолети F-16.

100 евро пък е размерът на новата добавка за летците на реактивни бойни самолети, които са придобили подготовка на бойно използване на самолета или за инструктори.

Като в наредбата изрично се въвежда текст, че при право на повече от една от добавките, размерите се изплащат независимо едно от друго. Като се запазват и досегашните добавки за летците, които важат при изпълнение на два полета в предходното полугодие. Те са в размер на 193,27 евро за летците на МиГ-29 и F-16, 179 евро - за тези на дозвукови бойни самолети и вертолети и 170 евро - за транспортните летци. Именно тези добавки от години са тема на спор дори вътре във ВВС като млади пилоти се оплакват, че генерали и полковници умишлено вземат часове като пилоти заради добавките, но така лишават от полети по-младите офицери.

При групиране на новите две добавки с досегашната един летец на МиГ-29, а впоследствие и на F-16, ще може да добави към заплатата си още 543 евро. Като офицерите получават към заплатата си и добавки за години прослужено време, звание, заемана длъжност и пр. Като основните заплати на офицерите, каквито задължително са всички летци, започват от около 1600-1700 евро за младшите и стигат до 3500 евро за генералите.

Те получават и добавки за продължителност на летателната дейност, чийто размер е пропоция от основната им заплата. Тя важи за хората, прослужили над 15 години на летателна или парашутна длъжност. Тук обаче също вече ще има промяна. С новите текстове на наредбата се добавя изискване тези летци да имат не по-малко от 450 часа общ нальот и поне 30 часа за предходната година. Този текст вероятно цели добавката да остане само за летците, които служат в базите, а тези преминали на щабна работа да не я получават.

За летците на дозвукови бойни самолети пък се въвежда добавка в размер на 150 евро месечно за тези, които са добили подготовка за бойно използване на съответния самолет. Тя ще важи и за пилотите на бойни вертолети.

В наредбата има още две нови добавки в размер на 100 евро всяка - едната е за пилоти на транспортни самолети и вертолети, които са придобили подготовка за десантиране на хора или товари. Другата е за тези, които имат право да са инструктори.

Чисто нови добавки се предлагат и за пилотите, които поддържат натренираност за гасене на пожари от въздуха. Тя е в размер на 30 или 40 евро в зависимост от надморската височина.

Добавките на парашутистите пък вече се отделят от тези на пилотите. И ще зависят от вида и височината на скока. Най-ниският размер ще е за дневен скок до 3000 метра - 16 евро. Най-високият размер на тази добавка ще е 35 евро и ще се взема за нощен скок над 3000 метра.

Димитър Стоянов предлага увеличение в пъти и на други добавки за летци, моряци, водолази и парашутисти, които съществуват и в момента в наредбата. Така например добавката за тези военни, които са част от формирования, включени пряко в защитата на населението се вдига от 511 евро сега на 1500 евро. Такава добавка получават всички военни, чийто поделения се включват в гасене на пожари, обезвреждане на боеприпаси, спасителни и ремонтни работи след бедствие и пр. Тази добавка има месечен размер, но се изплаща само на база реално отработени дни в такива мисии по пряка защита на населението.

Специфичната добавка на сапьорите се вдига от 92 на 300 евро. Тя се изплаща при пряко участие в обезвреждането на боеприпаси.

Чувствително се вдигат и добавките на моряците, които обезвреждат мини. Като тя вече няма да важи само за мисии в териториалните води на България, а във всички морски пространства. За всяка затралена мина добавката вече няма да е 4,62 евро, а 30 евро, предлага Димитър Стоянов. За взривен боеприпас възнаграждението се вдига от 138 на 400 евро.

Вдигат се чувствително и добавките на водолазите, които вече ще започват от 13 евро и ще стигат до 35 евро. Те зависят от дълбочината на гмуркане.