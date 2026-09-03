Нова естакада към Бетонния мост ще разтоварва трафика в Пловдив

Сега водачите в Пловдив, идващи по бул. "Христо Ботев" от запад, правят обратен завой на Сточна гара и стават задръствания

Преди изграждането на модерен подход предстои ремонт на съоръжението за 1,8 млн. евро

Нова естакада ще бъде изградена към Бетонния мост в Пловдив с идеята да се разтовари трафикът в района на съоръжението. То е връзка между районите "Централен" и "Южен". Тя ще тръгва от бул. "Христо Ботев". Сега идващите с колите си в посока от запад на изток от същия булевард трябва да направят обратен завой на Сточна гара, за да се качат на моста, а това води до непрекъснати задръствания.

Новият подход ще започва от спирката срещу автогара "Юг",

където на платното има уширение за нея. Това ще наложи мястото за спиране на градските автобуси да бъде преместено на запад – към Централната жп гара

"Разстоянието е достатъчно и новата естакада няма да бъде стръмна, ще бъде изградена при спазване на изискуемия по нормативната уредба наклон", обяснява кметът на район "Централен" Георги Стаменов, чийто екип възложи пълно обследване на Бетонния мост и проект за ремонта му, както и за изграждането на новата естакада. Кметът на “Централен” Георги Стаменов СНИМКА: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пътната връзка е построена в периода 1970-1973 г. и оттогава не е ремонтирана. През 2018 г., когато Национална компания "Железопътна инфраструктура" започна работа по модернизиране на района на централната жп гара и изграждането на

пробив под нея, беше решено Бетонният мост да бъде съборен

Причини - височината му не е достатъчна и би пречила на преминаването на скоростните влакове. Това породи бурно недоволство, живеещите в район "Южен" протестираха, че без този мост биха се оказали в анклав, с намесата първо на Здравко Димитров като областен управител и кмет, а после и на сегашния градоначалник Костадин Димитров премахването беше предотвратено.

В средата на 2024 г. мостът беше затворен, за да бъде увеличена височината му в проблемната част, а обещанието на кметския екип беше, че това ще се случи до Коледа.

"До коя Коледа", питаха тогава скептиците, но срокът беше спазен.

Това обаче не беше ремонт на самата конструкция, където има видими пукнатини, корозирала арматура и течове. Затова и кметът на район "Централен" Георги Стаменов поръча детайлен анализ на състоянието на съоръжението. Работата беше възложена на софийска фирма и резултатът беше изненадващо добър – конструкцията се оказа стабилна.

"Има участъци, които се нуждаят от укрепване, но като цяло съоръжението е в добро експлоатационно състояние", обясни за "24 часа" зам.-кметът по строителството на "Централен" инж. Тошо Пашов. По съоръжението има пукнатини и следи от течове. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Само стълбите към Бетонния мост са увредени до степен, че трябва да бъдат съборени и изградени отново. На база на резултатите от обследването

беше изработен проект за ремонт на наличното съоръжение

и след това за изграждането на новата естакада.

Количествено-стойностните сметки по проекта показват, че реконструкцията на моста, без новия подстъп, ще струва 1,8 млн. евро.

"Ремонтът на Бетонния мост включва цялостно обрушване на съоръжението, обработка на всички фуги и армировката и защитата с необходимите материали, както и демонтирането на стълбищните клетки и изграждането на нови при спазването на всички изисквания за съвременна достъпна среда.

Предвиждаме изграждането и на тротоари от източната страна, сега Бетонният мост е достъпен за пешеходци само от страната на район "Южен", към "Централен" няма тротоари", описа Георги Стаменов. Според него, ако в бъдеще бъде изграден мол на Сточна гара, каквито планове има, Бетонният мост ще стане привлекателен и за пешеходци, затова трябва да има тротоари и в двете посоки.

Ремонтът на моста ще отнеме между 6 месеца и година,

през което време трафикът ще бъде затруднен, но няма да бъде спиран за дълго.

"Само когато се подменя хидроизолацията на съоръжението, ще се наложи да се спре движението", заяви кметът на "Централен". Чак когато укрепването на моста приключи, ще започне изграждането на новия подход към него.

По предварителни изчисления това би струвало около 800 хил. евро.

Строителството на естакадата няма да пречи на движението нито по самия мост, нито по бул. "Христо Ботев", над който ще минава, защото ще се издига над тротоара и съседния имот, който е празен от години.

А и когато строителството започне, се предполага, че пробивът под централната жп гара, който е още една пътна връзка между "Централен" и "Южен", ще е готов. Срокът за довършването на това подземно съоръжение е краят на 2026 г.

Необитаемият терен под бъдещата нова естакада е държавен и предстои община Пловдив да поиска той да бъде предоставен.