Спряха водата на 5 къщи в „Баба Алино", демонтираха водомарите, затапиха отклоненията

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„ВиК – Варна" демонтира пет водомера и затапи отклоненията по заповед на кмета Благомир Коцев

Водоснабдяването към пет къщи в комплекса "Форест клуб" в местността Баба Алино е спряно от днес. Екип на „ВиК – Варна", ръководен от главния инженер на дружеството Светослав Натов, е действал по заповед на кмета на Варна Благомир Коцев от 1 септември 2025 г.

Със заповедта е разпоредено да бъде прекъснато водоподаването към имот, посочен по кадастралната карта и кадастралните регистри на Варна. Обектите, посочени в заповедта, са били идентифицирани от представители на общината.

При днешната акция представители на инвеститорите и живеещите в Баба Алино са осигурили достъп до водомерна шахта, която според ВиК не е била показвана при предишни посещения на екипа.

В шахтата специалистите са открили 7 водомера. Пет от тях са били демонтирани, а съответните водопроводни отклонения са затапени и пломбирани. Така е прекъснато водоснабдяването към петте сгради, посочени в заповедта на кмета.

Спирането на водата е поредното действие на институциите по казуса с имотите и строителството в местността Баба Алино.

Казусът вече стигна и до Административния съд във Варна. „Форест клуб Варна" ООД оспорва заповедта на РДНСК – Варна за премахване на трафопост тип БКТП в „Баба Алино". По делото съдът е открил нередовности в жалбата и е дал срок те да бъдат отстранени.

Отделно дружеството води дело за прекъсването на електрозахранването и водоснабдяването на обект в СО „Ален мак". И по това дело съдът е оставил исковата молба без движение и е поискал от Община Варна да уточни дали заповедта от 1 септември 2025 г. е връчена, влязла ли е в сила или е била обжалвана.

На този етап съдът не се е произнесъл по същество нито за законността на трафопоста, нито за прекъсването на тока и водата.

Спирането на водоснабдяването днес засяга петте сгради, посочени в заповедта на кмета от 1 септември 2025 г.