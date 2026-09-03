За ден 14 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 12 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 6 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 12, шестима са отказали тестване. 14 474 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 17 761 водачи и пътници. Съставени са 4454 фиша и 465 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.