Съдът остави без движение делата за трафопоста и спрените ток и вода

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Две дела са заведени от „Форест клуб Варна" ООД във Варненския административен съд, свързани с проблемите на обитателите на жилищния комплекс – едното е за трафопост в местност Баба Алино, а другото е за спирането на тока и водата в обект в местност Ален мак.

И по двете дела обаче съдът засега не е разгледал спора по същество.

По делото за трафопоста украинската корпорация „Форест клуб Варна" ООД обжалва заповед на Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна от 15 юли 2026 г., с която е наредено да бъде премахнат трафопост тип.

Съдът е открил пропуски в жалбата и е дал срок на дружеството да ги отстрани. Указания са дадени и на РДНСК.

Ако пропуските не бъдат отстранени, жалбата може да бъде оставена без разглеждане и делото да бъде прекратено.

Това означава, че съдът все още не е решил дали трафопостът трябва да бъде премахнат или не.

Второто дело е свързано с прекъсването на електричеството и водата в обект в местност Ален мак.

„Форест клуб Варна" ООД е завело дело срещу действията, предприети въз основа на заповед на Община Варна от 1 септември 2025 г.

Дружеството иска съдът да спре изпълнението на заповедта и да бъде възстановено електрозахранването.

И по това дело обаче съдът е открил нередовности в исковата молба и е дал срок за отстраняването им. Ако това не бъде направено, делото също може да бъде прекратено.

Съдът е поискал от Община Варна да представи информация какво се е случило със заповедта от 1 септември 2025 г.

Общината трябва да посочи дали тя е била връчена, дали е влязла в сила и дали е била обжалвана.

Именно тази заповед е посочена като основание за предприетото спиране на тока и водата.