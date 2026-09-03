Регионален исторически музей – Пазарджик започна ремонта на „Геновата" къща

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През м. октомври 2024 г. Регионален исторически музей – Пазарджик спечели финансова подкрепа от Министерство на културата след проведена сесия за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижими културни ценности.

Проектът предвижда конструктивно укрепване, ремонт на покрив, консервация и реставрация по фасади и интериор на „Геновата" къща, за да бъде предотвратено по-нататъшното ѝ увреждане и разрушаване.

Сградата е построена през 1880 г. и е типичен представител на градската възрожденска архитектура.

Изградена е на калкан с къща - музей „Константин Величков" (1850 г.), която от своя страна е архитектурно-строителна, художествена и историческа недвижима културна ценност с категория „национално значение". „Геновата" къща оказва непосредствено негативно влияние и застрашава опазването на къща музей „Константин Величков".

След провеждане на процедури в продължение на година и половина по Закона за обществените поръчки беше сключен договор между РИМ – Пазарджик и „ГЛАВ–АРХИ" ДЗЗД – София в края на м. юли 2026 г. за реализиране на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на консервация и реставрация на Жилищна сграда /Геновата къща/, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Теодор Траянов" № 6, Подобект I, етап I - Консервация, реставрация, реконструкция и преустройство на „Геновата къща" в Музей за експозиции с идентификатор 55155.504.142.1".

Въпреки трудностите в продължение на над 18 месеца, свързани с избор на изпълнител, Регионален исторически музей – Пазарджик продължи с процедурите по Закона за обществените поръчки с оглед спасяването на недвижимата културна ценност от разрушаване и превръщането ѝ впоследствие в музейна експозиция.

Общата стойност, предвидена за консервация и реставрация на сградата, ще бъде 205 110,06 евро, финансирани от Министерство на културата и Регионален исторически музей – Пазарджик.

До края на настоящата година очакваме къщата да бъде укрепена конструктивно, да бъде сменен покривът и да се изпълнят неотложните консервационно-реставрационни дейности, с което ще бъде завършен най-важният етап от нейното възстановяване, а именно предотвратяването на по-нататъшното ѝ разрушаване.

Впоследствие музеят ще продължи да инвестира за реализиране на останалите етапи по окончателното възстановяване на къщата и нейното дворно пространство, за да можем да открием в напълно възстановената сграда експозиция на градския бит в Пазарджик.

Реставрирането на къщата и откриването на нова експозиция в нея ще допринесе за запазване на родовата памет на град Пазарджик.