Във време, когато кибератаките, изкуственият интелект и дигиталните рискове променят представата за сигурност, интересът към професиите в тази сфера расте с всяка година. Това ясно личи и от избора на все повече млади хора да продължат образованието си в Академията по национална и информационна сигурност (АНИС), която получи най-високата оценка от 9,20 и затвърди статута си на университет №1 в България в професионално направление „Национална сигурност“. Това признание, заедно с устойчивия ръст на студентите, е показател за развитието на университета в синхрон с повишените изисквания към подготовката на специалисти в тази област.

Новите критерии на НАОА отчитат не само академичните показатели, но и приноса на висшите училища за развитието на съответното професионално направление. Към момента близо 1400 студенти се обучават в направление „Национална сигурност“, а приемът е нараснал с над 50 процента през последните пет години – тенденция, която потвърждава засиления интерес към обучението и доверието на кандидат-студентите към Академията.

Но най-силно за един университет говорят младите хора, които избират да бъдат част от него. Сред тях е и световната шампионка Пламена Миткова, която след успехите си на международната спортна сцена избира да продължи образованието си в специалност „Национална сигурност“. Днес тя съчетава спортната кариера със студентския живот, а като носител на Ключа на знанието и лице на кандидатстудентската кампания е пример, че високите постижения в спорта и образованието могат успешно да вървят ръка за ръка.

Подобен е изборът и на балканския шампион по свободна борба Станислав Дамяновски. След спортните си успехи той поема към специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, убеден, че дисциплината, постоянството и отговорността са еднакво важни както на спортната арена, така и в професионалната подготовка.

„Нашите студенти идват с различни мечти, таланти и професионални интереси, но ги обединява желанието да се развиват, да бъдат полезни на обществото и да поемат отговорност. Затова в Академията се стремим не просто да даваме знания, а да изграждаме личности, които могат да се справят с предизвикателствата на съвременния свят“, казва президентът на Академията по национална и информационна сигурност проф. д.п.н. Георги Манолов.

В отговор на тези очаквания Академията развива богато портфолио от специалности – „Национална сигурност“, „Киберсигурност“, „Криминалистика“, „Сигурност и криминална психология“, „Сигурност и изкуствен интелект“, „Сигурност и софтуерни технологии“, „Сигурност и разузнаване“, „Противодействие на тероризма“, „Икономическа сигурност“ и „Продоволствена сигурност“. Обучението се провежда в модерна технологична среда със специализирани лаборатории, дигитално стрелбище, полиграфски кабинет и интегрирани технологии, базирани на изкуствен интелект. В този смисъл намира и естествено приложение практическата насоченост на обучението, която се осъществява в специализирани държавни институции и частни фирми в сектора на сигурността.

Паралелно с това Академията успешно развива и направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“. Специалности като „Дигитален маркетинг“, „Международен бизнес“ и „Бизнес мениджмънт“ дават възможност на студентите да съчетаят икономическа експертиза, управленски компетентности и стратегическо мислене – качества, все по-търсени както в бизнеса, така и в публичния сектор.

За повече от две десетилетия АНИС е подготвила над 15 000 дипломирани специалисти, които днес работят в държавната администрация, службите за сигурност, бизнеса и международни организации. Социалната политика на университета, стипендиите и материалната и моралната подкрепа за студентите при сключване на граждански брак и раждане на дете допълват неговата мисия да изгражда не само висококвалифицирани професионалисти, но и личности с чувство за отговорност пред обществото.

Интересът към кандидатстването за академичната 2026/2027 година, включително чрез онлайн платформата на АНИС, потвърждава, че все повече млади хора търсят образование с реални възможности за професионално развитие. Чрез Дните на кариерата и отворените врати и срещите с преподаватели и студенти кандидатите се запознават с академичната среда и перспективите, които Академията предлага. В условията на нарастващата значимост на сигурността АНИС продължава да подготвя висококвалифицирани специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на съвременния свят.

Бъди лидер – избери АНИС!