Закопчаха на улица във Варна фармацевт и клиент с близо 5 кг марихуана и кокаин

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Двама мъже са обвинени за разпространение и държане на наркотици с цел разпространение

Фармацевт от болнично заведение във Варна е задържан с близо 5 килограма марихуана и кокаин. 36-годишният мъж и още един човек са привлечени като обвиняеми след полицейска операция във Варна.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна двамата са задържани за срок до 72 часа. Те са обвинени за разпространение и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Операцията е проведена под ръководството и надзора на прокуратурата от служители на отдел „Криминална полиция" при ОД на МВР – Варна.

Случаят е от 1 септември. Двамата мъже са задържани на улица във Варна непосредствено след сделка с близо 5 килограма марихуана.

Според прокуратурата 36-годишният фармацевт В.К. е получил от 46-годишния Ю.В. сак, в който имало 4986,5 грама марихуана.

При последвалите процесуални действия у фармацевта е открито и пакетче с 2,10 грама кокаин.

В.К. е обвинен за придобиване и държане с цел разпространение на марихуаната. Другият задържан – 46-годишният Ю.В., който е руски и български гражданин, е обвинен за разпространение на наркотични вещества.

Разследването по случая продължава.

Предстои компетентният съд да разгледа исканията на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" – на двамата обвиняеми.