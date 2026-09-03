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Дилърът на желирани бонбони, арестуван в Пловдив, остава зад решетките

Никола Михайлов

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Съдебната охрана води Михаил Димитров към залата. Снимка: Никола Михайлов

23-годишният Михаил Димитров от Ямбол, който беше арестуван с различни видове на наркотици от екип на пловдивските сектори "Пътна полиция" и "Криминална полиция", направи неуспешен опит да излезе на свобода. Младият мъж обжалва наложената му най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража", но Апелативният съд го остави зад решетките. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Димитров беше арестуван вечерта на 25 август. Служителите на реда претърсили колата и жилището му, като открили голямо количество различна дрога. Сред намереното са над килограм марихуана, около 10 грама кокаин и 42 пакета желирани бонбони с общо тегло над 1,8 килограма, съдържащи познатия като HHC хексахидроканабинол.

Съдебната охрана води Михаил Димитров към залата.

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