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Иван Демерджиев: В кв. "Драгалевци" са намерени части от 2 заглушителя

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Иван Демерджиев Снимка Велислав Николов
  • Имали са време да изхвърлят уредите, защото от КРС са били там 30 минути, преди да дойде полицията
  • Гергана Петрова е била заподозряна за поръчителство на убийство, но в Струмяни не е трябвало да я задържат, а само да й пишат акт

Два са били заглушителите в столичния кв. "Драгалевци". Едното устройство е било в кола, а другото в сграда. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Така той потвърди информацията на "24 часа", че свързваният с мястото на акцията Размиг Чакърян-Ами, е имал 2 заглушителя.

Той коментира и изнесената от прокуратурата информация, че няма открит заглушител. „Снети са части от тези устройства, но това не означава, че не е имало устройства и че не са действали. Напротив", каза вътрешният министър. И добави, че от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) са засекли действието им. Това бе потвърдено и от прокуратурата. 

По време на акцията от КРС са били на място около половин час преди полицията. Според Демерджиев това време било достатъчно, че да изхвърлят части от уредите. Още повече, че ставало дума за голям комплекс с много стаи. Част от тях били заключени и впоследствие ги отваряли едно по едно.

Макар да няма съмнения, че от МВР е изтекла информация и затова части са изхвърлени, по случая е назначена проверка. Тя се извършва от Дирекция „Вътрешна сигурност". 

Първоначалните действия можело да бъдат организирани различно, но тогава не ги ръководела полицията. Министърът се спря на това, че преди Нова година пред ресторанта е имало патрулка. „Ние не дължим обяснение за действията си. Обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение", заяви той. И посочи, че МВР продължава да издирва липсващите части от двете устройства.

Демерджиев потвърди информацията на "24 часа", че Гергана Петрова, задържана по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, е била арестувана преди време по разследване за убийство. Тя е била заподозряна за поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела на съпружески начала. 

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. Мястото на областния директор е на терен - лично трябва да ръководи хората си. Полицаите не са имали бодикамери. Имало е основания да бъде проверена въпросната дама. Това не е първият ѝ сблъсък с полицията. Поведението ѝ е било странно, не е разполагала с документи, но не се е налагало задържане, това е грешно решение. Трябвало е да бъде административно глобена, че не носи документи. Областният директор не е докладвал за този случай", посочи Демерджиев. И допълни, че е възложено подробно изследване на случая от страна на Инспектората на МВР.

Според министъра въпросното убийство продължава да се разследва. „Госпожата е имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни", добави Демерджиев.

Иван Демерджиев Снимка Велислав Николов

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