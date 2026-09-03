Антонио Коща обеща от София изцяло нова философия на следващия евробюджет до 2034 г.

Изцяло нова философия на следващия бюджет на Европейския съюз до 2034 г. обеща председателят на Европейския съвет Антонио Коща след срещата си с премиера Румен Радев в София. Двамата проведоха среща при закрити врата, след което направиха изявление пред медиите.

Трябва да продължим да подкрепяме селското стопанско и кохезията. За да постигнем това, следващият бюджет ще има изцяло нова архитектура, разработен специално за новата реалност, в която живеем. Тя изисква нов подход с нов начин за разпределение на ресурсите, защото по-голямата част от бюджета на ЕС идва от националния принос. Договарянето на нови източници на средства е от ключово значение. Трябва да постигнем цялостно споразумение, което няма да е лесно, но осъзнаването на натиска, под който сме поставени, ми дава положителна вяра и надежда. Румене, благодаря за разбирането, каза Антонио Коща.

Той заяви, ще трябва да се работи за намаляване на цените на електроенергията и че България може да играе ключова роля в това отношение.

Украйна, Молдова и западните Балкани принадлежат на нашия съюз. Трябва да се отнасяме към тях като равни. Това е една инвестиция, която ЕС трябва да направи. Всяка държава трябва да изпълни реформите си, но и ние трябва да изиграем нашата роля в участието в конструктивен диалог. Трябва да продължим да подкрепяме Украйна, докато тя се брани и работи за справедлив мир. Злонамереното поведение на Русия се разпростира извън границите на Украйна като кибератаки. Заплахите на Русия няма да намалят решителността ни да подкрепяме Украйна до постигането на траен мир. Европа няма да отстъпи, а ще увеличи натиска над Русия, докато тя не спре убийствата и не спре войната, каза още председателят на Европейския съвет.

Всяка спирка от тази обиколка добавя важна стъпка от пъзела. 2025 г. беше знакова за България, защото приехте еврото и отбелязахте една година от влизането ви в Шенген. Но 2026 г. ще е ключова за ЕС, защото трябва да подобрим бюджета до 2034 г., каза Коща.

Скъпи Румен, благодаря за откровеността, конструктивния ангажимент, с нетърпение чакам да продължим съвместната ни работа, завърши той.

Обсъдихме въпросите с многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, европейският технологичен суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект. Финансовата рамка е изпитание за съюза, защото имаме много цели, но все пак ресурсите са ограничени. Подкрепяме визията за силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността, но това не трябва да става за сметка на важни политики като тези за сближаване и земеделие, за да имаме единен и проспериращ съюз, каза премиерът. Двамата са обсъдили още как да направят така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да се разпределя така, че всички държави членки да имат достъп до кохезионния фонд, така че по-малко развитите държави да не изостават в своето развитие.

Проведохме поредната много ползотворна среща от важния европейски дневен ред. Днес Европа е изправена пред много и различни кризи. Трябва да сме постоянни да имаме силна воля и да търсим решения за тези кризи, каза още Радев.

Предложих да мислим за един нов термин - Индустриална кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват равностойно в технологичното и индустриални развитие в Европа, за да няма фрагментация, продължи Радев.

Двамата се съгласили, че страните от ЕС трябва да обединят индустриални и научни сили в сферата на отбраната, както и че трябва да се работи за по-добра свързаност - транспортна и дигитална.

Говорим вече за зелени енергийни коридори, дигитални коридори, които минават през България, каза още премиерът.

Обсъдили са още разширяването на съюза. Радев го уверил, че е двигател, но не държи то да не е подчинено на конюнктурни причини. Той благодари на Коща за посещението и че "не стои само в Брюксел".

В момента Коща е на обиколка из европейските столици като част от подготовката за Европейския съвет през октомври, където основната тема ще е бюджетът на ЕС за 2028-2034 г. По-рано днес той се срещна с румънския президент Никушор Дан, а довечера ще посети Гърция.

Очаквайте подробности!