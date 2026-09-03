Главанци от цялата страна пристигат за фестивал в село Владимирово

Село Владимирово е „под пълна пара" за подготовката на предстоящия на 5 и 6 септември III национален фолклорен фестивал „Главанци". Жителите подреждат дворовете си и менюто на празничната трапеза, тъй като всяка къща очаква гости. Това, което го няма в градината или в обора, се набавя от магазина. „Сцената се изгражда. Предвижда се и специално пръскане срещу насекоми на зелените площи на фестивала. Целта е многото гости да бъдат предпазени и да се чувстват удобно.

В петък търговците ще започнат да се настаняват в обособената за тях зона", каза кметът на село Владимирово Антоанета Стамова.„Очакваме на фестивала много главанци от цялата страна, които вече се обадиха да ги чакаме. Заявки направиха и главанци от Варна, Ямбол, Тервел и др", добави тя. „Село Владимирово е основано от бежанци от село Главан,област Стара Загора. Главанци пристигат от цялата страна.

По време на Кримската война цели родове бягат към Бесарабия, следвайки оттеглящите се руски войски. Няколко години, след като се заселват в Бесарабия, Кримската война приключва и местните власти отменят повечето преференции, които са им били дадени, в това число и данъчни облекчения. Тези родове тръгват на път обратно, като зимата ги заварва в Добруджа. Много от тях основават или се заселват в селата Владимирово, Войниково, Главан, Коларци, Каменци, Бдинци, Красен дол, Пет могили, Вратарите, Никола Козлево, Поручик Гешаново, Сърнец, Тервел.

Едни от първите заселници в село Владимирово от тези върнали се от Бесарабия бежанци са формиралите се по-късно фамилии Продановци, Желязкови, Влайкови, Керанови, Заимови. Друга част продължават своя път и успяват да се върнат обратно в село Главан ,област Стара Загора", аргументира домакинството на фестивала кметът.

„Всяка година от село Главан, област Стара Загора, участваме на фолклорния фестивал „Главанци"в добричкото село Владимирово. Идваме със самодейни групи от деца и възрастни към читалище „Г.С.Раковски" – танцови състави, певческа група за автентичен фолклор, около 60 души. Фестивалът „Главанци" в село Владимирово е изключително добра инициатива, която вече става традиция.Според мен, трябва да има повече такива прояви.

В много села има фестивали на лютеницата, на боба, на сливата и т.н. Най-важното е фестивалите да съхраняват и да популяризират корените и традициите. В добричкото село Владимирово вече трета година са отдадени на каузата „Главан". Затова обмислям сега да обсъдим с кмета и представители на читалището и други институции, ако е нужно, в старозагорското село Главан да правим фестивал „Главанци" през юни, тъй като тук той вече се провежда през септември. Така ще имаме повече поводи за срещи и, най-важното, за запазване на традициите. За да ни има, трябва да си знаем корените", заяви кметътна селото Диян Петков.

Фестивалът ще бъде открит тържествено на 5 септември от 15 часа. В програмата са предвидени приветствие към участниците и гостите, представяне на официалните гости и официални приветствия. След откриването ще бъде представена възстановка на преселението на главанците, с която организаторите ще припомнят историческите корени и традициите, свързани с общността.

В първия фестивален ден е предвидена и концертна програма с участието на състави и изпълнители от село Владимирово, село Главан, област Силистра, село Главан, област Стара Загор и др. Програмата ще продължи с тържествена част, включваща тържествен огън, представяне на „Главански легенди" и хоро, обединяващо участниците във фестивала. Вторият фестивален ден – 6 септември, ще започне от 10 часа с конкурсна програма.

В нея ще се представят фолклорни състави и групи, индивидуални изпълнители, детски и младежки състави. Участниците ще представят също традиции и автентичен фолклор. Тази година в конкурсната програма ще участват самодейни колективи от областите: Стара Загора, Варна, Шумен, Силистра, Добрич.. Закриването и награждаването на участниците е насрочено за 17:30 часа на 6 септември. Тогава ще бъдат обявени резултатите и връчени наградите и грамотите. Третият национален фолклорен фестивал „Главанци – дух, традиции, потомци" е посветен на съхраняването и популяризирането на българската фолклорна традиция. Входът за всички прояви е свободен.