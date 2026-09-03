Ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка започна с водосвет, отслужен от владиката Киприан

От днес обектът е строителна площадка, монументът ще бъде затворен за посещения най-много 1095 дни

С водосвет за здравето на работниците и за блогополучие на начинанието, отслужен от старозагорския митрополит Киприан, днес на връх Шипка започна дълго чаканият ремонт на Паметника на свободата. От 11 часа днес районът около паметника вече е строителна площадка, а монументът е затворен за посещения.

Това може да продължи най-много общо 1095 календарни дни - най-дългияг срок, който имат строителите, за да завършат работата си. Според предварителните разчети, в следващите три години те ще разполагат с около 640 работни дни във времето между 1 април и 31 октомври, когато се смята, че суровите условия високо в Балкана позволяват да се работи на открито. Дядо Киприан благослови работниците и всички участници в благородното начинание. Снимка: Ваньо Стоилов

Техническият ръководител на обекта Лъчезар Лалов увери кмета на Казатлък Галина Стоянова, че строителите ще се опитат да съкратят този срок, тъй като "година с година не си приличат", те се надяват времето да им позволи повече работа на открито. В останалите дни ще работят във вътрешността на монумента, където предстои да махнат слаганата безраборно в годините изолация и отоплителната система, които предизвикват кондез и вдигат влагата, както и да подредят нова експозиция в климатизирани витрини. Техническият ръководител на обекта Лъчезар Лалов /вдясно/ радговаря с кмета на Казанлък Галина Стоянова, с дядо Киприан и с директора на националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов. Снимка: Ваньо Стоилов Стартът на ремонта бе ознаменуван с обща снимка на участниците във водосвета. Снимка: Ваньо Стоилов

Откакто е построен преди повече от 90 г., паметникът е ремонтиран основно само веднъж - в началото на 80-те години на миналия век. Правени са и няколко частични, главно запълване на фугите и реставрация на фигурата на лъва.

Според акта за публична държавна собственост на паметника, издаден през 2018 г., той е 8-етажна сграда с културно и историческо предназначение и данъчна оценка от 147 хил. лева. Конструктивно монументът е здрав, но предстои борба с влагата. Целта е да бъдат заличени нарушенията върху камъните от тежките условия в Балкана и те да бъдат укрепени. Ще се подменят и металните и оловните обшивки по снагата на паметника. Колко важно е това пролича на 6 април 2020 г., когато от югоизточния ъгъл на фасадата на монумента се отрониха и паднаха на земята три камъка, за щастие, нямаше пострадали.

Работата ще бъде основно ръчна и на открито.

Проектът предвижда най-напред да се премахне и подмени фугиращата смес върху близо 8200 линейни метра от външната страна на паметника, както и да бъдат запълнени кухини между камъните в основата. Ще бъдат обследвани най-подробно 38 от каменните блокове в снагата на паметника, за които вече е установено, че са проблемни. Предстои ремонт и на 890-те спъпала, които водят от паркинга до монумента, както и на системата за водоснабдяване.

Строителите ще стигнат и до онази част от монумента, за която легенда твърди, че някога в специална тайна каменна ниша били скрити важни документи за Третото българска царство. Те пак ще проверят има ли нещо вярно в този слух, макар че до този момент нищо да не потвърждава истинността на легендата, според която още през 50-те години на миналия век Държавна сигурност била прибрала въпросните документи с камион в потайна доба. Много скоро работниците ще извадят ръцете си от джобовете и ще запрегтаг ръкави. Същинската работа започва на 8 септември със стъпалата под фигурата на лъва от северната страна на монумента. Снимка: Ваньо Стоилов

Същинската работа започва още на 8 септември - първия работен ден след поредицата почивни дни, строителите ще се заемат първо със стъпалата от северната фасада под фигурата на лъва. Предстои да се отлее стоманобетонна площадка, върху която ще се пренаредят сегашните гранитни стъпала. Ще бъде обновена и цялата площадка край паметника - към 1000 кв. метра. Строителите първо ще се заемат със стъпалата от северната страна на монумента под фигурата на лъва. Снимка: Ваньо Стоилов Скелето за бъдещите строителни работи вече е доставено и чака да бъде монтирано. Снимка: Ваньо Стоилов

За началото на ремонта тази година правителството на Румен Радев отпусна 3 151 475 евро на Министерството на културата за изплащане на средствата по вече подписания договор за реставрация и консервация на монумента. Според проекта за цялостния ремонт са необходими общо 14 226 000 лв. (7 273 638 евро), а за надзора - 92 032 евро без ДДС. В тези суми са заложени и 20 процента за непредвидени разходи.

"Както се вижда, сумата е по-голяма от тази, която сега ни дава правителството. Първите средства са за начало на дейностите, в следващите години с бъдещите бюджети очакваме още средства от държавата", казва директорът на националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" в Казанлък д-р Чавдар Ангелов, който е инвеститор на обекта.

Докато трае ремонтът, музеят се готви да отбележи три важни годишнини: 150 години от създаването на Българското опълчение през 1877 г., 150 години от подписването на Санстефанския мирен договор през 1878 г. и 150 години от решението за построяването на Паметника на свободата (взето на 13 април 1879 г. от Учредителното събрание във Велико Търново). Самият ремонт няма да попречи на предстоящите тържества, тъй като на практика само достъпът до паметника ще бъде ограничен върху декар и половина - два. Останалата част от територията на музея в превала на прохода Шипка остава свободна за посещения - тя е към 2 хил. декара. Това означава, че ще има достатъчно място както за възстановките, така и възможността хората да се поклонят пред другите паметници и пред руските гробища, с които е осеяна местността.