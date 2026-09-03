Отличникът на БТА Кирил Вълчев май застава до Йотова като вицепрезидент?

На генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев май се е спряла Илияна Йотова за свой вицепрезидент. Така за първи път България може не само да има избрана жена за президент, но и двойка колеги на "Дондуков" 2, тъй като и двамата са журналисти.

Решението си Йотова се очаква да обяви тази вечер, преди да влезе в зала "България" за откриването на новия сезон на Софийската филхармония. Още в началото на седмицата тя обеща, че до неделя ще знаем кого е избрала за свое вице.

Кирил Вълчев е на 53 г., софиянец, роден е на един от най-хубавите български празници - 24 май.

На 4 декември беше избран единодушно за втори петгодишен срок начело на БТА. През първия си мандат той работи усилено за разширяването на мрежата от пресклубове на БТА и в страната, и в чужбина, като такива бяха открити в Атина и Одеса. Пак по негово време БТА направи достъпа до информацията си изцяло безплатен.

В края на миналата година за втори мандат беше предложен от ГЕРБ, ИТН и БСП, които управляваха, но получи подкрепа от всички в парламента, като никой не гласува против или въздържал се. Постъпили бяха над 60 писма в подкрепа на кандидатурата му. Положителните становища за него пък бяха 75 от общо около сто организации и личности, включително от БАН, университети, синдикати и дори патриарх Даниил. В първия му мандат беше номинация на ГЕРБ.

По образование Вълчев е юрист - завършил е право в Софийския университет през 1998 г., после е карал професионален курс по радиомениджмънт в Дойче Веле в Германия, стипендиант в програма за европейски лидери в САЩ през 2000 г., а три години по-късно е на стаж в българската секция на Би Би Си в Лондон.

Междувременно от 1993 до 1995 г. работи в БТА, а до 2021 г. е автор на седмичното предаване по Дарик "Седмицата". Отразявал е и много събития като пратеник на радиото.

В биографията му има и прелюбопитни моменти. Например освен английски и руски владее латински, старогръцки и старобългарски. А през 2024 г. се ожени повторно на Антарктида, където беше част от мисията на българските полярници.