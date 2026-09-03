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Митницата в Пловдив с нов и. д. шеф, последно е работил в Калотина

24 часа Пловдив онлайн

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Александър Димитров временно оглави пловдивската митница Снимка: Агенция "Митници"

Александър Димитров сменя на поста Румен Бабов

Митницата в Пловдив е с нов временен шеф - Александър Димитров. Той беше представен на териториалната дирекция от ръководителя на агенция „Митници" Николай Шушков.

Александър Димитров има над 26-годишен стаж в митническата администрация, като е започнал кариерата си като инспектор и e заемал различни ръководни длъжности. Бил е началник на най-голямото митническо бюро в България –  София – Запад (Илиянци), както и директор на дирекцията във Варна. Последната заемана от него длъжност е на държавен инспектор в митнически пункт Калотина, съобщават от агенцията.

Димитров сменя на поста предишния и.д. шеф Румен Бабов, който беше назначен след ареста и уволнението на Мирослав Беляшки. 

Александър Димитров временно оглави пловдивската митница Снимка: Агенция "Митници"

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