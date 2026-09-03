Двамата задържани за подводен трафик на марихуана остават в ареста

Апелативният съд в Бургас не уважи жалбите на двамата мъже, задържани с близо 100 кг. марихуана и разследвани за подводен наркотрафик, потвърждавайки ареста им на заседание днес.

И.Г. и С. К. бяха спипани на 24 август на пътя Царево-Резово с близо 100 кг марихуана в автомобила, с който се придвижвали.

Дрогата, разпределени в 100 полиетиленови плика, е на стойност 1 011 322.76 евро, като наркотичните вещества са в особено големи размери. Тогава стана ясно, че двамата мъже са подготвяли марихуаната за пласиране в Турция по море, използвайки специализиран дрон.

Двамата мъже са привлечени към наказателна отговорност за държане с цел пласиране на високорискови наркотични вещества, като престъплението се явява тежко умишлено е се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 20 000 лева до 100 000 лева.

Според въззивния съдебен състав обосновано и правилно първоинстанционният съд е приел, че от събраните до момента доказателства може да се направи предположение за съпричастност на обвиняемите с престъплението, за което са обвинени.

Според апелативните магистрати има реална опасност от извършване на ново престъпление, ако те бъдат пуснати на свобода. Съдът посочва предишно осъждане на С. К. за деяние, свързано с наркотици, както и висящо наказателно производство спрямо И. Г.

Опасността от извършване на престъпление се извежда и от данните за голямото количество, висока стойност и фактическа обстановка на разследваната дейност, които завишават както обществената опасност на деянието, така и на съпричастните лица, способни да организират и извършат вменените им противоправни действия.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.