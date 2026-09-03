Шефката на Административния съд в Пазарджик бе предложена за член на ВСС

62 съдии издигнаха кандидатурата на съдия Веселка Златева – административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Предложението е направено на основание чл. 29в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 9, ал. 1 от Правилата за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

Съдия Златева има близо 30 години професионален опит в съдебната система и почти 12 години опит като административен ръководител. Професионалният ѝ път започва през 1998 г. като съдебен кандидат към Окръжен съд – Пазарджик, от 1999 г. е младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик, а от 2000 г. в продължение на близо 23 години е съдия в Районен съд – Пазарджик, който ръководи като председател в периода 2014–2022 г. От края на 2022 г. правораздава в Административен съд – Пазарджик, като от 5 юни 2023 г. е негов административен ръководител – председател.

В мотивите към предложението са посочени дългогодишният ѝ съдийски и управленски опит, задълбоченото познаване на спецификите и проблемите в работата на различните органи на съдебната власт, както и участието ѝ в работни групи към Висшия съдебен съвет, включително във връзка с въвеждането на съдебна медиация и изграждането на центровете по медиация. В предложението са откроени организационните умения на съдия Златева, способността ѝ за вземане на обосновани и практически приложими решения, последователността и коректността ѝ в професионалните отношения. Сред качествата на кандидата са посочени още нейната диалогичност, толерантност към различните гледни точки, решителност при отстояване на позиция.

Като проява на съдийска самостоятелност и принципност предложителите сочат и отправеното от нея искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на разпоредба от Изборния кодекс – първото искане от първоинстанционен съдия, допуснато за разглеждане по същество.

Съдиите, подписали предложението, заявяват категоричната си подкрепата за кандидатурата на съдия Веселка Златева за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, като изразяват увереност, че тя притежава личната независимост, нравствения авторитет, професионалния опит и административния капацитет, необходими за изпълнение на отговорностите като член на Висшия съдебен съвет.