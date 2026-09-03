Доц. д-р Ташо Ташев: Отличието „Почетен гражданин" е признание за медицинското съсловие в Добрич

9 от 9 гласа „За" след тайно гласуване получи на заседанието на комисията за избор на „Почетен граждани на град Добрич" в четвъртък номинацията на доц. д-р Ташо Ташев.

Предложението за отличието „Почетен гражданин" на комисията трябва да бъде гласувано от Общинския съвет на заседанието му на 16 септември."Защо трябваше да чакаме д-р Ташев да стане на 90 години, за да отчетем достойния му принос и за развитието на болницата в Добрич, за спасените животи него като лекар и за развитието на града като опитен политик", каза членът на комисията Стоян Господинов, художествен ръковител на професионалния фолклорен ансамбъл „Добруджа". Представители на всички партии признават, че е бил един от най-добрите председатели на Общинския съвет с умението си да създава добра атмосфера за работа.

Доц. д-р Ташо Ташев е много добре познат в Добрич и признава, че и сега се радва, когато на улицата го спират да го поздравят или да споделят нещо с него.

След грасуването на комисията в разговор с д-р Ташев репортер попита „Почетен гражданин е отличие, но Вие на кого сте признателен в този момент?". „На първо място съм признателен на съпругата ми, защото, заради моята заетост, не можех да отделям необходимото време за семейството, за децата. Домакинството, възпитанието на децата бяха основно за нейна сметка. На второ място съм признателен на моите учители в медицината – нефролога проф. д-р Георги Маждраков, проф. д-р Александър Манолов, и в Добрич – на д-р Йордан Паницки, който ме въведе в работата в болницата в Добрич", казва д-р Ташев. „Званието „Почетен гражданин", което ще получа, слага край на една несправедливост към признаването на заслугите на медицинското съсловие в Добрич. От основаването на болницата в града през нея нея са „преминали" над 700 лекари, които са оставили буквално живота на добруджанци.Благодаря и на всички, които са ме предложили за почетен гражданин, като и на родителите си, които ми дадоха любовта към медицината", добавя д-р Ташев.

„Добрич трябва върне своя обик и авторитет, който имаше като град в страната. Вярвам, че завършването на ремонта на центъра във втората му част, ще да даде възможност градът да се преобрази", коментира д-р Ташев. „Смятам, че сегашният Общински съвет работи добре и се старае да направи всичко възможно за развитието на Добрич", категоричен е д-р Ташев, който е бил председател на местния парламент.