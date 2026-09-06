Милиони цветя, хиляди дървета и храсти тръгват към парковете от новия разсадник

Доскоро общината плащаше наем за свой имот, където отглежда нужните растения - на абсурда е сложен край

Хиляди цветя се крият в сенчести оранжерии, отвън пръскачки обливат с водни струи храсти и съвсем млади фиданки. Работнички сноват с маркучи между саксии с поотраснали дървета и обясняват: "Поливаме, че без вода не може!"

Това представлява новият разсадник на Пловдив, изграден преди година и половина на терен от 6 дка извън града - в Северната индустриална зона. От него към парковете, градините, тепетата и междублоковите пространства тръгват милиони цветя и хиляди дървета и храсти.

Предишният разсадник беше на общински терен на "Рогошко шосе", но земята попадна сред имотите, апортирани в общото дружество с бизнесмена Георги Гергов "Пълдин Туринвест" преди 20 години. След това той стопи дела на общината в него под 25%, вдигайки капитала. Стигна се до абсурдна ситуация градската управа години наред да му плаща наем. За последно - 36 хил. лв. на месец. През февруари 2025 г. това приключи.

"Новият общински разсадник е до компостиращата инсталация. В нея се преработват остатъците от клони, трева и листна маса от целия град и на практика се затваря цикълът. Полученият компост се смесва с почва и се използва за зелените пространства в Пловдив, а и го продаваме, той е с много високо качество. Купуват го от Бургас, Велико Търново, Стара Загора и други места", обяснява шефката на общинското предприятие "Градини и паркове" Радина Андреева.

Обогатеният с хумус компост се използа и в разсадника. "Всяка година произвеждаме около 1 милион цветя - различни видове за летния и зимно-пролетния сезон. Засаждаме хиляди рози по разделителните ивици на големите булеварди.

През зимата залагаме основно на теменужките, защото са много издръжливи, а и са различни цветове и с тях лесно се правят красиви фигури. През лятото разнообразието е по-голямо - бегонии, петунии, ерезине, салвия", изброява Андреева. Само през лятото в разсадника са отгледани 400 000 цветя и около 1000 дървета.

В една от оранжериите, затъмнена, за да пази от силното слънце през летните месеци, са струпани големи висящи саксии с петунии. Те са запазената марка на централната улица "Княз Александър Първи" и на Малката Главна - ул. "Райко Даскалов".

Заради промените в климата в "Градини и паркове" залагат на по-устойчиви на суша дървесни видове. "Избираме копривка, мъждрян, червенолист явор и, разбира се, чинар, защото е вековното дърво на Пловдив. Избягваме кестен и бреза - вече не са подходящи за града, не издържат на горещини и суша, а и са доста чупливи при бури. В последната година сме засадили около 2000 дървета от новите видове. Само на Гребната база има 200 нови чинара, залесихме парковата зона в подножието на Младежкия хълм и на тепето Бунарджика. Попълваме и липсващите дървета по улиците", казва директорката.

В горещия Пловдив дарителите на дървета стават все повече и преди да купят растителността, се допитват до специалистите от "Градини и паркове" каква точно да бъде тя, за да оцелее в променените градски условия.

Новите дървета по улиците се избират и по вида на короните. Например по наскоро ремонтираната ул. "Цанко Дюстабанов" в центъра са засадени 50 дървета от вида Ликвидамбър Обеликс. "Те растат като конус, короната не е разперена, а по-скоро вертикална и така клоните не влизат в терасите и прозорците на жилищните сгради", описва предимствата Радина Андреева.

Добри резултати дава капковото напояване на фиданките - около ствола им се поставя торба, пълна с вода, която се отцежда бавно и осигурява необходимата влага. А когато свърши, служители на "Градини и паркове" доливат.

Техен ангажимент e и поддържането на коритото на река Марица в чертите на Пловдив. Косят с тримери и мулчер, има и работа, която се върши на ръка.