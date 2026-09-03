Глобиха 1500 евро фирма в Свищов, изсипала пръст в контейнер за пластмаса и метал

Сложиха 15 фотокапана срещу незаконни сметища

Пореден акт за нарушение е съставен на фирма в Свищов за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. По сигнал на граждани, на 3 септември е извършена проверка и е хваната фирма нарушител. От дружеството изхвърлили с товарен автомобил платнища и земна маса в контейнер за разделно събиране на пластмаса и метал. На представител на фирмата е съставен акт за нарушение по Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов. Наложена е глоба за първо нарушение на юридическо лице в размер на 1500 евро.

Община Свищов благодари на гражданите, подали сигнала, при който е заловен пореден нарушител. Анонимността при подадените сигнали ще бъде запазена, където е необходимо, насърчават активните жителите от местната управа.

Община Свищов монтира и 15 фотокапана в борбата срещу незаконните сметища и нерегламентираното използване на контейнери. От началото на месец септември в различни точки на града и населените места се разполагат 15 мобилни фотокапана, които ще следят за нарушители.

Новите високотехнологични устройства имат за цел както да запечатат момента на извършване на нарушенията и създаването на незаконни сметища, така и да имат силен превантивен ефект. За да се гарантира максимална ефективност на контрола, камерите ще бъдат поставяни на случаен принцип. Тяхното местоположение ще се променя периодично, обхващайки както критични зони в градската среда, така и периферни райони в цялата община, предупреждават от кметството.

На установените чрез записите нарушители ще бъдат налагани строги санкции, съгласно действащата нормативна уредба.