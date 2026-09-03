МОН публикува резултатите от матурите, 33 работи са анулирани заради еднакви отговори

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МОН публикува резултатите от матурите през сесия август-септември. Зрелостниците могат да направят справка в системата infopriem.mon.bg

33 изпитни работи с идентични отговори на задачи от матурата по български език и литература са анулирани през лятната сесия.

Мярката за ограничаване възможността ученици да получават оценки при установяване на еднакво съдържание на част от въпросите със свободен отговор беше приложена за първи път на майската изпитна сесия. Целта на приетите промени в Наредбата за оценяване резултатите от обучението на учениците бе да се защити трудът на всички зрелостници, които се подготвят добросъвестно и постигат резултатите си със собствени знания и усилия.

Зрелостниците, чиито работи са анулирани, имат право да се явят на следващи изпитни сесии.

Общо над 5700 се явиха на матурата по български език и литература на 21 август. В лятната сесия участват тези, които не са били допуснати на минали изпити, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишен ДЗИ.

На втората матура по профилиращ предмет се явиха 1138 зрелостници, а на допълнителните - 209.

Зрелостниците имат право да се запознаят с оценените индивидуални изпитни работи през следващите три работни дни в училищата, в които са приключили обучението си в XII клас.